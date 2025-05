Skymetro, arriva il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Buona la quarta: il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato all'unanimità parere favorevole al progetto dello Skymetro. "Un via libera decisivo che consente di proseguire rapidamente con l’iter verso l’affidamento dei lavori - si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Un’opera strategica perché destinata a rivoluzionare la viabilità della Valbisagno, una delle aree più congestionate della città. Un salto di qualità per la mobilità urbana, un segnale concreto affinché la Valbisagno torni al centro".

Progetto - Il nuovo progetto dello Skymetro, il quarto, spezza in due lotti l'opera rispetto alle proposte iniziali. Il primo andrà da Sant'Agata (qualche decina di metri dalla stazione di Brignole) a Ponte Carrega, la conclusione dei lavori è prevista nel 2030. Per arrivare a Molassana bisognerà attendere il prolungamento, ovvero il secondo lotto, con fine lavori nel 2033. Ancora in fase di progettazione il prolungamento fino a Prato. Ma col nuovo progetto arrivano anche nuovi costi: dai 398 milioni iniziali si è passati a 585, quasi il 50% in più. I lavori andranno assegnati entro il 31 dicembre 2025, altrimenti si rischia di perdere i finanziamenti. "Abbiamo un termine di 5 anni per questo primo lotto che sono i tempi stabiliti dal finanziamento, il che non vuol dire che non si possa anche comprimere i tempi - aveva dichiarato il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi -. Un'opera di questo tipo può essere realizzata in tre anni, ma noi abbiamo una finestra di cinque. Il secondo lotto è progettato a livello esecutivo, quando sarà finanziato avremo indicazioni anche su questo. Il fatto che oggi sia finanziato un primo lotto non vuol dire che si lavorerà in sequenza. Oggi c'è un'ipotesi al 2033 ma è teorica, abbiamo tutti i presupposti per cercare di accelerare".

Modifiche - L'unica vera modifica al tracciato stabilito in precedenza riguarda l'abbattimento dell'istituto Firpo, per cui o arriveranno risorse "dal Ministero" o con un "partenariato pubblico-privato: i soldi non sono un problema" aveva dichiarato Piciocchi. Le attività scolastiche "proseguiranno fino alla nuova collocazione completamente rinnovata e funzionante - aveva sottolineato -. Eravamo giunti alla decisione di spostare il Firpo, sarebbe stato teoricamente possibile far passare lo Skymetro a fianco alla scuola ma deve essere un'opera di rigenerazione di un territorio, che va a risolvere criticità storiche che ci trascinavamo da decenni. La scuola aveva una serie di problematiche. I finanziamenti arrivano anche perché si collegano all'infrastruttura, se non ci fossero non potrebbero generare questa rinascita che è lo scopo centrale dell'operazione". In sostituzione del Firpo verrà realizzato un polo scolastico in piazza Giusti.

Comitati - Il comitato Opposizione Skymetro - Val Bisagno Sostenibile con una lettera ha sostenuto che i 400 milioni potessero essere utilizzati anche per altri sistemi di trasporto. Il comitato, dopo aver citato puntualmente e con precisione le leggi di riferimento, ha scritto che "i soldi stanziati possono essere usati sia per “l’estensione della rete metropolitana” sia per il “trasporto rapido di massa” (ossia in primis il tram) e non c’è un vincolo di impiego per la sola metropolitana; anzi le cifre potrebbero essere impiegate più in generale per “promuovere la sostenibilità della mobilità urbana”. E lo stanziamento è specificamente destinato ad alcune città, tra cui Genova. In altri termini, è possibile utilizzare i soldi in un altro dei modi indicati ed è stabilito che le risorse non si possono usare a favore di qualche altra città". Piciocchi però aveva chiuso la porta a quest'ipotesi proprio per le tempistiche legate all'assegnazione dei lavori: secondo il facente funzione non sarebbe stato possibile realizzare la progettazione e affidare l'opera entro il 31 dicembre e quindi la proposta di un cambio di rotta verso il tram, chiesta da anni da molti cittadini, sarebbe ormai fuori tempo massimo.

