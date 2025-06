Roberts rilancia: “Fiducia totale nel futuro dello Spezia, costruiremo un club vincente”

“La delusione e l’amarezza per il risultato finale della sfida di domenica scorsa sono innegabilmente intense, ma la mia fiducia nel futuro dello Spezia Calcio non è mai stata così forte”. È il messaggio affidato ai tifosi da Thomas Roberts, proprietario del club bianconero, all’indomani della sconfitta nella finale playoff che ha spento i sogni di ritorno in Serie A.

Impegno confermato – Roberts ha voluto ringraziare “personalmente” i sostenitori dello Spezia per “l’incessante sostegno durante tutta la stagione”, sottolineando come la passione del pubblico sia “un fattore da cui ripartire”. Il patron ha ribadito la sua intenzione di restare “pienamente impegnato a costruire un club che non solo sia competitivo e possa vincere, ma che renda costantemente orgogliosa questa incredibile comunità”.

Investimento – A rafforzare le parole dell’owner, è intervenuto anche il presidente Charlie Stillitano: “Siamo stati incredibilmente incoraggiati da ciò che abbiamo visto fin dal nostro arrivo. La forza dei calciatori, la dedizione dello staff, la passione dei nostri tifosi – tra i migliori in assoluto – sono stati elementi entusiasmanti”.

Programmazione – Stillitano ha poi confermato che il lavoro per il futuro inizierà subito: “In questa offseason lavoreremo senza sosta per rafforzare il club e mettere in campo una squadra che possa lottare per traguardi ambiziosi e importanti. Il futuro è luminoso”.

