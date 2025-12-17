Genova Beach Soccer, il pallone d'oro torna in campo: Llorenç Gómez sarà allenatore-giocatore

Nella stagione 2026 il progetto sportivo del Genova Beach Soccer compie un ulteriore e significativo passo in avanti. Llorenç Gómez, già confermato alla guida tecnica del club, assumerà il doppio ruolo di allenatore-giocatore. Il fuoriclasse spagnolo classe 1991 tornerà così a calcare la sabbia, riprendendo una carriera straordinaria che lo ha consacrato tra i migliori interpreti della disciplina a livello mondiale, culminata con la vittoria del Pallone d’Oro nel 2018, il massimo riconoscimento individuale del beach soccer.

La sua presenza in campo rappresenta una forma di leadership interna, pensata per accompagnare la squadra in momenti specifici della partita e per offrire un contributo determinante in termini di esperienza, lettura del gioco e qualità tecnica. Questa scelta si inserisce in un percorso di crescita strutturale del club, in cui la figura dell’allenatore evolve oltre il ruolo di guida dalla panchina, diventando un riferimento attivo e centrale del progetto sportivo.

"Il Genova Beach Soccer è felice di accogliere Llorenç in questa nuova, doppia veste: mister, non vediamo l'ora di vederti in campo".

