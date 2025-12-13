Crollo Spezia: al Picco passa il Modena, 0-2 e fine della striscia positiva

Si interrompe davanti al proprio pubblico la serie positiva dello Spezia, che perde 0-2 dal Modena in una gara che ha messo in evidenza le difficoltà casalinghe degli Aquilotti. Gli emiliani colpiscono subito, gestiscono meglio i momenti chiave del match e chiudono i conti nel finale, approfittando anche dell’inferiorità numerica dei padroni di casa nella ripresa.





Donadoni schiera lo Spezia con il 3-5-2: Mascardi tra i pali, difesa composta da Wisniewski, Mateju e Jack, esterni Candela e Beruatto, centrocampo affidato a Nagy, Kouda e Bandinelli, con Artistico e Vlahovic in attacco. L’approccio, però, premia subito il Modena, che al 5’ passa in vantaggio con Nieling, abile a sfruttare una deviazione ravvicinata. Poco dopo, al 10’, il raddoppio di Mendes viene annullato per fuorigioco.





La squadra di Sottil mantiene alta la pressione e sfiora più volte il 2-0: Santoro colpisce il palo al 14’, Zamparo e Mendes impegnano Mascardi, decisivo anche su Massolini e sfortunato solo quando Tonoli centra un altro legno sugli sviluppi di un corner. Lo Spezia fatica a trovare continuità offensiva e costruisce la sua migliore occasione al 38’, quando il colpo di testa di Vlahovic, servito da Bandinelli, termina fuori di poco. Si va al riposo sull’1-0 per gli ospiti.





Nella ripresa il Modena continua a rendersi pericoloso, con Mascardi ancora protagonista su Mendes e Beyuku. Il Var annulla un rigore inizialmente assegnato agli emiliani, ma l’episodio chiave arriva poco dopo con l’espulsione diretta di Jack, che lascia lo Spezia in dieci e costringe i bianconeri a una gara di sofferenza.





Nel finale, con il controllo del gioco ormai in mano agli ospiti, il Modena trova il raddoppio: Defrel supera Mateju e serve Gliozzi, appena entrato, che dal centro dell’area firma lo 0-2. Lo stesso attaccante colpisce poi il palo, l’ennesimo legno della serata per gli emiliani.





Per lo Spezia, ora, testa al prossimo impegno: sabato alle 15 sul campo del Frosinone. Donadoni spera di recuperare alcuni giocatori acciaccati e potrà contare sul rientro di Cassata dopo la squalifica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.