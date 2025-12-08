V. Entella-Spezia 0-1: Artistico nel finale decide il derby regionale, biancocelesti in dieci per quasi tutta la ripresa

V. ENTELLA-SPEZIA 0-1

RETE: 89' Artistico (S)

V. ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Moretti, Parodi, Portanova; Bariti (74' Boccadamo), Dalla Vecchia (90' Russo), Nichetti, Di Mario; Karic (90' Fumagalli), Debenedetti (74' Ankeye); Guiu (61' Mezzoni). All. Chiappella.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Candela (91' Vignali), Kouda (67' Verde), Bandinelli, Cassata (91' Nagy), Aurelio (67' Jack); Vlahovic (82' Lapadula), Artistico. All. Donadoni.

ARBITRO: Colombo.

NOTE: espulso per doppio giallo al 58' Parodi (VE), 16' Beruatto (S), 25' Guiu (VE), 29' All. Chiappella (VE), 52' Wisniewski (S), 85' Cassata (S), 95' Moretti (VE).





La sfida tra Virtus Entella e Spezia al "Sannazzari" è rimasta in equilibrio fino agli ultimi secondi, quando all'89' un colpo di testa di Artistico, servito con precisione da Verde, ha regalato la vittoria agli ospiti.

La squadra di casa ha dimostrato grande grinta, anche dopo aver perso il capitano Parodi per doppio giallo al 59', che ha lasciato la Virtus Entella in dieci. Nel primo tempo, i biancocelesti avevano sfiorato il vantaggio: Guiu ha trovato la rete, ma l’arbitro ha annullato per un tocco di mano, mentre un’incursione di Bariti sulla fascia destra ha creato scompiglio nella difesa spezzina senza però concretizzarsi. Anche dopo l’espulsione, i padroni di casa hanno continuato a spingere: Dalla Vecchia si è reso pericoloso vicino alla porta e Moretti ha provato a sorprendere Mascardi con un tiro dal limite.

Lo Spezia ha avuto le sue chance: Bandinelli ha colpito la traversa con un potente destro, Artistico ha visto negata la rete da un’ottima parata di Colombi, e Mateju ha tentato la via del gol con un colpo di testa che non ha trovato lo specchio.

Alla fine, la maggiore freddezza sotto porta ha premiato gli ospiti, che hanno trovato la rete decisiva nel finale, lasciando l’Entella con l’amaro in bocca dopo una prestazione volitiva ma sfortunata.

