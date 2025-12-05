Mondiali 2026, sorteggio a Washington: definito il possibile girone dell'Italia

Si è svolto al "Kennedy Center" di Washington DC il sorteggio dei gironi per il prossimo Campionato mondiale di calcio, che si terrà nel NordAmerica tra l'11 giugno e il 19 luglio del 2026. Paesi ospitanti saranno Canada, Messico e Stati Uniti, mentre Donald Trump si è già reso protagonista di scambi affettuosi con le massime autorità calcistiche.

L'Italia non è ancora qualificata, ma sa già contro quali avversarie potrebbe giocare, in caso di qualificazione a spese di Irlanda del Nord, Bosnia-Erzegovina e Galles.

Gli azzurri giocherebbero a Toronto, Seattle e Inglewood rispettivamente con Canada, Qatar e Svizzera. Nella formulazione dei gruppi restano le incongnite: oltre a quello dell'Italia, gli altri tre spareggi Uefa e i due spareggi intercontinentali.

Di seguito la composizione di tutti e 12 i gironi:

A Messico, Sudafrica, Corea del Sud, (Rep.Ceca/Danimarca/Macedonia/Irlanda)

B Canada, Qatar, Svizzera, Italia? (oppure Irlanda del nord/Bosnia-Erzegovina/Galles)

C Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

D Stati Uniti, Paraguay, Australia, (Kosovo/Romania/Slovacchia/Turchia)

E Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador

F Olanda, Giappone, Tunisia, (Albania/Polonia/Svezia/Ucraina)

G Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

H Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

I Francia, Senegal, Norvegia, (Bolivia/Iraq/Suriname)

J Argentina, Algeria, Austria, Giordania

K Portogallo, Uzbekistan, Colombia, (RD Congo/Giamaica/Nuova Caledonia)

L Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Sul palco si sono alternati artisti come Andrea Bocelli, Lauryn Hill, Nicole Scherzinger e Robbie Williams, mentre il presidente statunitense ha ricevuto dal capo della FIFA, Gianni Infantino, il premio "PEACE AWARD" per supposti meriti nel risolvere i conflitti mondiali. Ciò che appare sicuro, anche alla luce della serata di Washington, il Mondiale 2026 avrà una fortissima impronta del tycoon newyorchese.

