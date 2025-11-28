Sonny Colbrelli a Telenord, l'intervento integrale in dialetto bresciano
di Gilberto Volpara
"Nel cuore dello sport, dalla prevenzione all'emergenza": è il titolo del convegno che si svolgerà al Mercure di Genova San Bagio sabato 29 novembre al quale parteciperà anche il grande campione di ciclismo Sonny Colbrelli, che dovette interrompere la propria carriera sul più bello proprio per un problema cardiaco.
Il vincitore della Roubaix ha raccontato la sua esperienza a Scignoria! in onda su Telenord parlando in dialetto bresciano.
Ecco il suo intervento integrale.
