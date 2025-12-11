Liguria premiata a Bruxelles come miglior Regione europea dello sport 2025

BRUXELLES - L’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ha ritirato nella Sala Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo la bandiera d’oro che consacra la Liguria come “Miglior Regione Europea dello Sport 2025”. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dall’associazione internazionale ACES, ha premiato la regione - tra quelle selezionate come “Regioni europee dello sport 2025 ” - che si è maggiormente distinta per la qualità e l’efficacia delle politiche a sostegno dell’attività sportiva.

“È un grande onore – spiega l’assessore Ferro –. Questa bandiera riconosce l’impegno profuso nell’ultimo anno: investimenti record da 11 milioni di euro per l’ammodernamento di palestre, campi e piscine, sostegni economici alle famiglie e ai giovani attraverso bandi come Dote Sport e Swim and Go, progetti dedicati ad anziani e persone con disabilità e molte altre azioni per promuovere lo sport. Nel 2026 continueremo la nostra attività con bandi, eventi, riqualificazioni e attività di promozione del territorio. Grazie al presidente Gian Francesco Lupattelli e ad ACES per questo importante riconoscimento”.

Nel corso della giornata, l’assessore Ferro ha visitato anche la sede della Regione Liguria a Bruxelles. “Vogliamo rafforzare la presenza della Regione nelle sedi europee – conclude –. Insieme al presidente Marco Bucci stiamo lavorando per tutelare le peculiarità del nostro territorio e indirizzare in modo sempre più efficace i fondi comunitari a sostegno dello sviluppo della Liguria”.

