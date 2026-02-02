Colpaccio Pierini per la Samp. Il Genoa si gode le conferme di Norton Coffy ed Ekhator

Si chiude con il botto il mercato della Sampdoria. A pochi minuti dal gong ecco il colpo che rinforza l'attacco. Dal Sassuolo arriva infatti Nicholas Pierini, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029. Nato il 6 agosto 1998, il neo acquisto della Samp è andato in doppia cifra nella scorsa serie B (10 gol), diventando il giocatore con la migliore media realizzativa, (una rete ogni 127 minuti). Tra le sue esperienze precedenti, da segnalare quelle con Spezia, Cosenza, Ascoli, Modena, Cesena e Venezia. Attaccante rapido, può essere impiegato anche come esterno sinistro. Figlio d'arte (papà Alessandro vanta anche una presenza in nazionale), è l'elemento che può consentire alla Samp di compiere un salto di qualità sotto il profilo realizzativo.

Non si tratta dell'unica operazione di giornata: è infatti andato in porto anche lo scambio con lo Spezia tra Soleri e Bellemo. Un altro attaccante, quindi, a disposizone del tandem Foti - Gregucci, con il valore aggiunto di aver già giocato con buoni risultati assieme a Matteo Brunori.

Sul fronte uscite, salutano Giorgio Altare, che rientra al Venezia e poi si accasa al Pescara, e Stefano Girelli, che approda alla Casertana.

Nei giorni scorsi la Samp si era già mossa con insistenza sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Esposito, Brunori, Begic, Martinelli, Viti, Palma, Di Pardo e Cicconi. Una squadra, di conseguenza, che cambia volto, e si attrezza per disputare un finale di stagione con meno sofferenza rispetto a quanto fatto finora.

Sul fronte rossoblù, invece, nessun colpo dell'ultim'ora, se si eccettua la partenza di Thorsby direzione Cremonese che si è perfezionata in mattinata. Non si sono concretizzate, invece, le trattative Per Moumbagna e Bakambu, anche perchè la società stessa non è apparsa così convinta di affondare il colpo. Le note liete, però, sono rappresentate dalle conferme, con Norton Coffy ed Ekhator che restano nonostante le numerose offerte in Italia e all'estero. Un buon segnale da parte della società, che aveva già inserito elementi importanti nei giorni scorsi, a partire dal centrocampista offensivo Baldanzi (con Venturino a Roma), per poi passare al regista Amorim, fino al portiere Bjilow e al difensore Zatterstrom. Molti anche i giocani di prospettiva inseriti in Primavera o lasciati nella squadra di provenienza. Investimenti per il futuro, nell'auspicio possano diventare punti fermi del Genoa del domani.,

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.