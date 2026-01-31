Le pagelle di Lazio - Genoa. Malinovskyi pennella traiettorie, Martin spiana la strada agli avversari

BIJLOW 6: poco impegnato, attento nelle uscite e sicuro con i piedi. Non può nulla sul gol di Taylor.

MARCANDALLI 6,5: a volte appare quasi troppo sicuro, ben diverso da inizio stagione. Fa valere la sua prestanza fisica correndo pochi rischi.

OSTIGARD 5,5: errore capitale quello che costa il secondo rigore e la conseguente sconfitta. Fino a quel momento non aveva sfigurato, anche se costretto qualche volta di troppo al fallo.

VASQUEZ 6: prestazione attenta, essenziale. Nel gioco aereo dimostra ancora una volta le sue abilità.

NORTON CUFFY 6,5: è prevedibile nelle giocate, ma quando innesca il turbo è dura per tutti. Gli manca l'ultimo passaggio.

FRENDRUP 6,5: conferma la crescita dell'ultimo periodo con una prestazione lucida, ma di grande sostanza. Inesauribile fino alla fine, cerca anche fortuna con due conclusioni.

MALINOVSKYI 7: un passaggio con i giri contati nel primo tempo, ma soprattutto la freddezza dal dischetto e il corner che cerca di capitalizzare in gol olimpico. Su palla da fermo ha pochi eguali in serie A.

(MASINI SV)

ELLERTSSON 6: non risalta, ma è sempre sull'uomo a soffiare il fiato. Da esterno, nel finale, è più convincente.

MARTIN 4,5: ha sulla coscienza un gol e mezzo. Sul primo ha la sola colpa di farsi trovare scomposto al momento dell'impatto col pallone, anche se i dubbi sul rigore restano tantissimi. Il secondo, invece, lo regala, emulando quanto fatto da Norton Cuffy nei minuti iniziali contro l'Atalanta.

(MESSIAS 7): ha classe, voglia e fantasia. Una spina nel fianco.

VITINHA 6,5: nel primo tempo serve a Colombo una palla deliziosa, e poco più tardi si fa ipnotizzare da Provedel da buona posizione. Suo il gol del provvisorio pareggio, a ribadire in rete una respinta di Provedel.

(CORNET 6): Vivo e propositivo.

COLOMBO 6: combattente generoso, nel primo tempo avrebbe potuto far meglio con un rasoterra deviato in corner, nel secondo tempo ha la palla giusta per due volte sulla testa, ma la colpisce di striscio, senza imprimere nè forza nè traiettoria.

(EKUBAN 6): altro ingresso positivo, sembra sempre in grado di creare problemi alla difesa avversaria.

DE ROSSI (ALL.) 6,5: sbaglia poco o nulla, anzi, ancora una volta assembla nel secondo tempo una squadra in grado di recuperare due gol, prima della beffa finale.

