Sampdoria: Benedetti si trasferisce alla Virtus Entella

“Sono felicissimo di essere arrivato all’Entella. È la miglior scelta che potessi fare per la mia carriera. Ho tantissima voglia di rilanciarmi e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister.

Ho sempre visto l’Entella come una società solida, seria e organizzata. Qualche settimana fa, a Marassi, ho visto una squadra viva e compatta, che lotta su ogni pallone, sono davvero felice di entrare a far parte di questo gruppo.

Sono ligure, ma non ho scelto la maglia biancoceleste per restare nella mia regione, è stata una coincidenza. Cercavo un club che puntasse su di me e che mi desse la possibilità di mostrare il mio valore, ed è per questo che sono qui.

Fisicamente sto bene, mi sento pronto e voglio aiutare la squadra fin da subito.