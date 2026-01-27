Genova: fuori pericolo il tifoso rossoblù colpito da infarto durante Genoa-Bologna
di Redazione
È stabile e fuori pericolo il tifoso del Genoa che domenica, al termine della partita contro il Bologna, ha avuto un arresto cardiaco alla gradinata Sud dello stadio Luigi Ferraris. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò.
Secondo Nicolò, l’uomo è stato rapidamente trasportato al pronto soccorso, ricoverato nei reparti di rianimazione ed emodinamica, e sottoposto all’inserimento di uno stent coronarico. Questa mattina è stato estubato. L’assessore ha rivolto al tifoso i migliori auguri di pronta guarigione e di un rapido ritorno sugli spalti.
Nicolò ha ringraziato tutti gli operatori sanitari e i volontari Anpas intervenuti: “La tempestività, la professionalità e la presenza del defibrillatore hanno fatto la differenza. Grazie anche all’ospedale Villa Scassi e al suo personale, la cui dedizione conferma l’eccellenza della sanità ligure”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ghedina a Ronco Scrivia: tra velocità e pazzia, la grandezza di un campione
27/01/2026
di Gilberto Volpara
Olimpiadi: Abdon Pamich, tedoforo a 92 anni, dimenticato in piazza dall'organizzazione a Vicenza dopo il suo percorso
27/01/2026
di Stefano Rissetto
Genoa: Maresca fermato per due turni, Aia giudica errata espulsione Skorupski
26/01/2026
di Redazione