L'Entella compie 112 anni, Gozzi: "Festeggiamo una pagina viva della storia di Chiavari"

La Virtus Entella compie oggi 112 anni di storia. Domani la squadra di Chiappella spera di farsi un regalo conquistando punti nella trasferta di Bolzano contro il Sudtirol, nel frattempo è arrivato il messaggio del presidente Antonio Gozzi:

"Oggi la nostra Virtus Entella compie 112 anni.

Un traguardo che non è solo una ricorrenza sportiva, ma una pagina viva della storia di Chiavari.

Dal 1914 l’Entella accompagna la vita di generazioni di tifosi, di famiglie, di persone con questi colori nel cuore. In questi 112 anni abbiamo vissuto tutto: gioie indimenticabili, momenti difficili, cadute e ripartenze. Ma sempre con lo stesso spirito, quello di una comunità che non smette mai di credere nei propri valori.

L’Entella non è soltanto una squadra di calcio: è identità, appartenenza e orgoglio biancoceleste. È il legame profondo tra la società, i suoi tifosi e il territorio che ci sostiene ogni giorno.

L’Entella è fatta di persone prima ancora che di risultati. È fatta di chi ha giocato, di chi ha lavorato dietro le quinte, di chi ha creduto in questa società anche nei momenti più difficili.

Essere parte di questa storia è un onore e una responsabilità ancora più grande.

A tutti coloro che hanno scritto e continuano a scrivere questa storia — giocatori, dirigenti, allenatori e tifosi — va il mio grazie di cuore.

Oggi celebriamo il nostro passato con orgoglio, ma soprattutto guardiamo al futuro con la stessa passione che ci accompagna da oltre un secolo.

Buon compleanno, cara Entella.

Continuiamo a camminare insieme, con lo stesso amore di sempre.

Il pres

Antonio Gozzi"

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