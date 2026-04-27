Il cuore oltre l'ostacolo: integrazione e sport sempre alleati

Numeri concreti, un metodo strutturato e una visione a lungo termine: sono questi i pilastri del progetto "Il Cuore Oltre l'Ostacolo", presentato oggi a Genova nella Sala Trasparenza di Regione Liguria dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Liguria. Un programma che dà corpo e sostanza al Protocollo d'Intesa siglato tra i due enti il 21 febbraio 2025, con l'obiettivo di promuovere e coordinare sul territorio regionale iniziative per l'inclusione sportiva delle persone con disabilità. Il Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria e CIP Liguria non è un atto formale, ma il motore operativo di una strategia che investe sulle persone. "Creare un ecosistema che garantisca il diritto allo sport per ogni cittadino": è questa la visione che guida il progetto, con un approccio che collega formazione, scuola, società sportive e territorio.

Sul fronte della formazione, il programma ha già portato all'assegnazione di 75 borse di studio, coinvolgendo 6 discipline sportive paralimpiche e 43 società sportive. Un investimento sulle competenze che punta a costruire figure professionali capaci di accompagnare atleti con disabilità in percorsi sportivi continuativi. Sul fronte scolastico, il bilancio è ancora più ampio, con oltre 2.500 ore di attività svolte nelle palestre delle scuole di primo e secondo grado della Liguria, con il coinvolgimento di 49 società sportive e 16 discipline paralimpiche. La distribuzione geografica copre tutta la regione: 22 società attive nella provincia di Genova, 9 a La Spezia, 7 nel Tigullio, 6 a Savona, 5 a Imperia. L'obiettivo è duplice: da un lato portare lo sport paralimpico dentro la scuola, affiancando gli insegnanti; dall'altro garantire che i ragazzi formati in orario scolastico possano proseguire la pratica sportiva nel pomeriggio, presso le società del territorio.

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