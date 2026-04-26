Appennino 2026: vince Crescioli su Pesenti, ma l'eroe è Pozzovivo terzo a 43 anni. Differita su Telenord alle 22,30

Il Giro dell’Appennino 2026, trasmesso in diretta su Telenord con differita stasera alle 22,30, si è concluso con una gara intensa e selettiva, decisa solo negli ultimi chilometri sulle strade che portavano al traguardo di Genova. Dopo quasi 200 chilometri di saliscendi tra Piemonte e Liguria, è stato Ludovico Crescioli a imporsi al termine di una volata ristretta (foto Studio Mev), battendo il compagno di squadra Thomas Pesenti e il veterano Domenico Pozzovivo, tornato alle corse a 43 anni dopo una stagione di pausa.

La corsa, partita da Novi Ligure, ha visto fin dalle prime fasi la formazione di una fuga numerosa, con nove corridori capaci di guadagnare oltre due minuti sul gruppo. Tra questi Andrea Guerra, Filippo Agostinacchio e Kevin Biehl, protagonisti della prima parte di gara. Il gruppo, guidato soprattutto dal Team Polti VisitMalta, ha però mantenuto la situazione sotto controllo, iniziando a recuperare terreno nella seconda metà del percorso.

Le difficoltà altimetriche hanno progressivamente selezionato i corridori. Dopo il Passo dei Giovi e la lunga salita di Crocetta d’Orero, la corsa è entrata nel vivo con l’ascesa di Pietralavezzara e, soprattutto, con la decisiva Madonna della Guardia. È proprio qui che Domenico Pozzovivo ha acceso la gara con uno scatto deciso, portandosi dietro Crescioli e Pesenti. I tre hanno fatto il vuoto alle loro spalle, creando il gruppo di testa destinato a giocarsi la vittoria.

Nel finale, il terzetto ha collaborato per mantenere il vantaggio sugli inseguitori, tra cui l’ucraino Andrii Ponomar, autore di un tentativo di rientro negli ultimi chilometri, senza però riuscire a colmare il distacco. Alle spalle, il gruppo principale non è mai riuscito a riportarsi sotto.

Entrati a Genova, la superiorità numerica del Team Polti VisitMalta si è rivelata decisiva: Crescioli e Pesenti hanno gestito al meglio la situazione contro Pozzovivo, costretto a inseguire. Nell’ultimo chilometro è stato Crescioli a trovare lo spunto vincente, conquistando il successo davanti al compagno di squadra, mentre Pozzovivo ha chiuso al terzo posto, confermando ancora una volta la sua longevità sportiva.



ORDINE D'ARRIVO

1-Ludovico Crescioli (ITA, Team Polti VisitMalta)

2-Thomas Pesenti (ITA, Team Polti VisitMalta)

3-Domenico Pozzovivo (ITA, Solution Tech Nippo Rali)

4-Andrii Ponomar (UKR, Petrolike)

5-Alexandre Balmer (SUI, Solution Tech Nippo Rali)

6-Victor Jean (FRA, Elite Fondations Cycling Team)

7-Luca Paletti (ITA, Bardiani CSF 7 Saber)

8-Santiago Umba Lopez (COL, Solution Tech Nippo Rali)

9-Nils Aebersold (SUI, Elite Fondations CSF 7 Saber)

10-Luca Cretti (ITA, WSH Bank CSB Telecom Fort)

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