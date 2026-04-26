Appennino, Salis ringrazia Telenord per la diretta poi si commuove rivedendo le sue immagini da atleta

Silvia Salis, sindaca di Genova, è stata ospite negli studi di Telenord per commentare in diretta il Giro dell'Appenino che la nostra emittente ha trasmesso in diretta (come aveva fatto per il Giro femminile). "Una manifestazione giunta all'87a edizione, quindi la storia del ciclismo - ha detto - e poi una manifestazione che parla di territorio, che esalta il nostro territorio, per cui ringrazio l'US Pontedecimo (in studio il presidente Enrico Costa, n.d.r.) davvero per quello che fanno e ci ritroviamo qua, dopo le donne, anche con la corsa degli uomini. E desidero sottolineare anche il grande lavoro di Telenord perché far vivere da vicino una gara di questo tipo è molto complesso anche dal punto di vista tecnico, ma dà l'idea di quanto sia importante non solo la competizione di altissimo profilo sportivo, ma anche la cartolina che arriva del nostro territorio, quindi anche la valorizzazione del nostro territorio".

Se le dico 70 metri e 7 centimetri, che dice? Ha chiesto il conduttore Gilberto Volpara. "Tanti anni fa, dico", ha risposto la sindaca.

"Abbiamo rispolverato in archivio, li ringrazio, grazie agli amici Laura Sicco e Tommy Marinelli, questi 20 secondi che mettiamo in onda, poi torniamo in cronaca, ma troppo belli per rivivere tutti insieme quando Genova e Liguria si giocano le Olimpiadi del 2036...", ha spiegato Volpara.

E' partito il filmato con il lancio del martello che permise a Silvia Salis di qualificarsi per le Olimpiadi di Pechino. "Siamo andati indietro 17 anni, cara sindaca. Però anche questa era Liguria, perché eravamo nel Ponente", ha suggerito Volpara.

"Savona, era il campo di Savona, sì, grazie. Mi sono un po' commossa, però... grazie", ha commentato la sindaca Salis prima di lasciare gli studi e a andare in corso Marconi per le premiazioni dell'87° Giro dell'Appenino.

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