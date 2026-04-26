Vado, festa grande per il ritorno in serie C: "E' tutto vero"

"E' tutto vero, siamo in serie C" hanno scritto sui social del Vado dopo la vittoria in trasferta contro NovaRomentin (0-5) e il ritorno tra i professionisti con un giornata di anticipo rispetto alla conclusione del campionato di Serie D, girone A.

La storica squadra - vincitrice della prima Coppa Italia nel 1922 - è allenata da Marco Sesia e guidata dall'istrionico presidente Franco Tarabotto, supportato dal figlio Luca.

Il Vado ha superato la concorrenza del Ligorna, terza squadra di Genova, raggiungendo un traguardo straordinario e meritato che sarà festeggiato nei prossimi giorni.

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