MTB, marathon dell’Appennino: Cherchi e Morath dominano a Casella nel 25 Aprile delle 'ruote grasse'

Un Festa della Liberazione all’insegna dello sport quello vissuto a Casella, dove si è disputata la 29ª edizione della Marathon dell’Appennino, tappa del circuito Nord Ovest Mtb. Un appuntamento ormai consolidato che ha richiamato alcuni dei principali protagonisti della mountain bike italiana e internazionale.

Il percorso, impegnativo e spettacolare, si sviluppava su 76,6 km con 2.500 metri di dislivello, offrendo anche un’anticipazione ideale del Giro dell'Appennino, in programma il giorno successivo, con il tratto simbolico della salita della Bocchetta.

A imporsi nella gara maschile è stato Dario Cherchi (Team Lee Cougan Basso), che ha fatto la differenza nel finale chiudendo in 3h06’20”. Alle sue spalle il tedesco Martin Frey e Lorenzo Trincheri, seguiti da Stefano Valdrighi e Alessandro Saravalle.

In campo femminile successo per la campionessa europea Adelheid Morath, che ha confermato il titolo conquistato proprio su questi percorsi l’anno precedente. La tedesca ha chiuso in 3h50’07”, precedendo la svizzera Alessia Nay e l’italiana Greta Recchia.

Nel percorso medio di 36 km vittoria per Michele Piras, mentre tra le donne si è imposta Viviana Bousquet.

La manifestazione ligure si conferma tra le più rilevanti del calendario, grazie anche al supporto di istituzioni come la Regione Liguria e la Camera di Commercio di Genova, oltre al contributo fondamentale dei volontari che hanno garantito il successo dell’evento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.