Fine settimana di grande sport su Telenord: Giro dell'Appennino in diretta, Stadio Goal Genoa e Sampdoria e Forever

Sarà un fine settimana all'insegna del grande sport in diretta su Telenord. Oltre alla programmazione tradizionale con gli appuntamenti fissi di Tgn Calcio (ore 12,45 e ore 19), domani (sabato 25 aprile) edizione speciale di Stadio Goal, a partire dalle 19, per seguire in tempo reale Cesena-Sampdoria dallo stadio "Manuzzi" con il commento tecnico di Enrico Nicolini e Francesco Flachi.

Domenica, con inizio dalle 13,45, torna il ciclismo: dopo il Giro dell'Appennino donne, ecco l'87a edizione del Giro dell'Appenino uomini con Gilberto Volpara e i suoi ospiti. Dalle 14,45 entra in gioco anche Stadio Goal Genoa - con Giovanni Porcella e i suoi opinionisti - per raccontare la parallelamente partita dei rossoblù al "Ferraris" contro il Como.

Alle 20,30 di domenica Forever Samp - con il dibattito sui blucerchiati - e a seguire Tgn calcio con i servizi sulle partite di Genoa e Sampdoria con risultati e classifica di serie A e B.

Una due giorni densissima con una serie di appuntamenti da non perdere.

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