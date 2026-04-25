L’Entella continua a sperare nella salvezza: Cuppone stende il Padova (1-0)

L'Entella si presenta alla sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Empoli, con l’obiettivo di capitalizzare il rendimento casalingo, vero punto di forza della sua stagione. Proprio tra le mura amiche, infatti, i liguri hanno raccolto gran parte dei loro punti.

La prima frazione di gioco si chiude senza reti, ma non senza emozioni. I padroni di casa costruiscono diverse opportunità, andando più volte vicini al vantaggio. L’occasione più nitida arriva allo scadere del primo tempo, quando Franzoni, a due passi dalla porta, manca di poco l’appuntamento con il gol di testa.

Nel secondo tempo il ritmo si alza e la partita diventa più combattuta. L’equilibrio si spezza al 76’, quando Cuppone trova la rete decisiva: perfetto il cross dalla destra di Bariti, su cui l’attaccante si avventa con un colpo di testa preciso che supera Sorrentino.

Nel finale la pressione del Padova si fa intensa. Gli ospiti tentano il tutto per tutto nei minuti di recupero, ma la retroguardia dell’Entella resiste con ordine fino al triplice fischio.

Grazie a questo successo, l’Entella sale a quota 39 punti e si allontana dalla zona più pericolosa della classifica, anche se la lotta resta serrata: ben sei squadre sono racchiuse in appena tre punti. Tra queste c’è anche il Bari, prossimo avversario della formazione di Chiappella.

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