MTB, Genoa Cup Marathon, Tuvo a Telenord: "Una festa su due ruote tra agonismo, promozione turistica e solidarietà"

La Liguria si prepara a vivere un fine settimana all’insegna delle due ruote con il ritorno della Genoa Cup – Marathon dell’Appennino, giunta alla 29ª edizione e in programma sabato 25 aprile. Un evento di respiro internazionale, inserito nel calendario UCI, che promette spettacolo e partecipazione, come sottolineato da Sandro Tuvo, direttore organizzativo della manifestazione, intervenuto a Telenord per presentarne i contenuti.

Dopo il grande successo del Campionato Europeo 2025, la competizione organizzata dall’ASD Genoa Bike torna nella sua collocazione tradizionale di fine aprile, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di mountain bike. Lo scorso anno la Marathon dell’Appennino aveva incoronato campioni di livello continentale come i tedeschi Andreas Seewald e Adelheid Morath, e anche per il 2026 le aspettative sono elevate.

Partenza e arrivo saranno allestiti nella zona feste dell’Area Verde di Casella, epicentro di una giornata che richiamerà atleti e pubblico da tutta Italia e dall’estero. La gara, inoltre, anticiperà di un giorno il Giro dell’Appennino per professionisti su strada, contribuendo a creare un intero weekend dedicato al ciclismo, tra fuoristrada e asfalto.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca l’attenzione all’inclusione. Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione ospiterà la seconda prova della FAUMCUP, iniziativa nata dalla collaborazione tra FISDIR e Federazione Ciclistica Italiana insieme alla Fondazione Unamana Mente, su impulso del Gruppo Allianz.

“Per la nostra società è motivo di grande orgoglio poter accogliere anche atleti con disabilità intellettivo-relazionali – ha dichiarato Tuvo –. Il ciclismo fuoristrada, come tutto lo sport, si arricchisce ogni volta che riesce ad aprirsi e a valorizzare il talento di ciascuno. FAUMCUP rappresenta un esempio concreto di inclusione costruita attraverso azioni reali, gara dopo gara”.

La Genoa Cup sarà inoltre valida come terza tappa del circuito Nord Ovest MTB, che coinvolge Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, rafforzando ulteriormente il valore sportivo e territoriale della manifestazione.

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