Micillo: "Vela e nuoto in acque libere punti di forza della Liguria per un'eventuale olimpiade"
di Claudio Baffico
La candidatura
Il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo presenta la Genoa Cup di mountain bike e analizza vari temi di rilievo, tra i quali lo stato degli impianti sportivi e le discipline che potrebbero prestarsi maggiormente al territorio e alla tradizione della nostra regione. Un commento anche sulla portata degli eventi sportivi che potrebbero svolgersi al Palasport, con basket e pallavolo che, in determinate condizioni, potrebbero recitare la parte da protagonisti.
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