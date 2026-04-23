Sport

Micillo: "Vela e nuoto in acque libere punti di forza della Liguria per un'eventuale olimpiade"

di Claudio Baffico

La candidatura

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Il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo presenta la Genoa Cup di mountain bike e analizza vari temi di rilievo, tra i quali lo stato degli impianti sportivi e le discipline che potrebbero prestarsi maggiormente al territorio e alla tradizione della nostra regione. Un commento anche sulla portata degli eventi sportivi che potrebbero svolgersi al Palasport, con basket e pallavolo che, in determinate condizioni, potrebbero recitare la parte da protagonisti.

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