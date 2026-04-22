Sestri Levante: dopo 12 anni Risaliti lascia, è stato il presidente dello storico ritorno in serie C
di R.S.
"Oggi lascio una realtà solida, competitiva e ben posizionata nel campionato di Serie D, ma soprattutto una società sana, strutturata e senza debiti"
Stefano Risaliti, il presidente dello storico ritorno in serie C dopo decenni e della salvezza ottenuta l'anno successivo, lascia la guida del Sestri Levante. Lo annuncia lo stesso imprenditore: "Dopo 12 anni alla guida dell'US Sestri Levante 1919 ho ritenuto che fosse giunto il momento di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente. Si chiude per me un percorso lungo e intenso, vissuto con passione, responsabilità e serietà. In questi anni il club ha compiuto un cammino significativo, culminato con la promozione nel calcio professionistico e la partecipazione per due stagioni alla Serie C, traguardi che rappresentano motivo di grande orgoglio. Oggi lascio una realtà solida, competitiva e ben posizionata nel campionato di Serie D, ma soprattutto una società sana, strutturata e senza esposizioni debitorie.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
MTB, Genoa Cup Marathon, Tuvo a Telenord: "Una festa su due ruote tra agonismo, promozione turistica e solidarietà"
22/04/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Mountain Bike, sabato la 29a Marathon dell'Appennino: partenza e arrivo a Casella
22/04/2026
di Redazione
Genova, torna la Festa dello Sport: tre giorni al Porto Antico con oltre 150 discipline
22/04/2026
di Redazione
Beach Soccer, Genova è nella storia: nel 2026 si giocherà lo scudetto in Serie A
20/04/2026
di Redazione