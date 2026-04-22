Genova, torna la Festa dello Sport: tre giorni al Porto Antico con oltre 150 discipline

Genova si prepara ad accogliere la 22ª edizione della Festa dello Sport: dal 22 al 24 maggio il Porto Antico si trasformerà in un grande villaggio dedicato al movimento, con oltre 150 attività sportive aperte a cittadini e turisti.

Evento – Organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport, la manifestazione coinvolgerà federazioni, associazioni e istituzioni su un’area di 140 mila metri quadrati. Da Calata Gadda a Piazza Caricamento, passando per i Magazzini del Cotone, ogni spazio sarà dedicato alla pratica e alla scoperta dello sport.

Programma – Si parte venerdì con oltre duemila studenti protagonisti dell’Olimpiade delle Scuole e del Palio Remiero. Sabato spazio a premiazioni, esibizioni e spettacoli, mentre domenica sarà dedicata anche al “Miglio Blu”, gara podistica attorno ai Magazzini del Cotone, e al calcio integrato.

Attività – Il pubblico potrà provare gratuitamente discipline di ogni tipo: dal fitness alle arti marziali, dagli sport rotellistici all’hockey. Confermate anche l’area eSports e il progetto GymGamEnt firmato da Andrea Lucchetta, insieme a numerose novità pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Inclusione – Centrale il tema della partecipazione: molte iniziative saranno dedicate a persone con disabilità, con attività integrate e progetti come Sportability e le proposte di associazioni specializzate. L’obiettivo è rendere lo sport accessibile a tutti.

Novità – Tra le principali attrazioni spicca “Porto Antico Game Adventure”, esperienza interattiva che trasforma l’area in un percorso di gioco tra enigmi ed esplorazione urbana.

Solidarietà – L’evento sostiene la Fondazione Gigi Ghirotti con una raccolta fondi e una lotteria benefica. La Festa dello Sport si conferma così non solo occasione di divertimento, ma anche momento di condivisione e impegno sociale.

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