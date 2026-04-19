Ma che Liegi? E' la settimana del Giro dell'Appennino: Telenord in diretta, l'anteprima
di Gilberto Volpara
La corsa è definita come l'ultima classica in bianco e nero
L'immagine tratta dall'Archivio Rapetti immortala la vittoria di Fausto Coppi in piazza Arimondi. Tempi di un ciclismo leggendario in cui il Giro dell'Appennino rappresentava una delle corse più ambite.
Nel 2026 la gara di Pontedecimo si corre nella stessa domenica della Liegi-Bastogne-Liegi, ma non perde il suo fascino nonostante montepremi non paragonabili a quelli frequentati da Pogacar e soci.
Viene definita non a caso come l'ultima classica in bianco e nero. Per questo e per l'amore dei volontari dell'Unione Sportiva Pontedecimo, Telenord tornerà in diretta domenica pomeriggio dalle 13.45 per raccontarne l'evoluzione. Intanto, la ricognizione a cura di Luca Raggio, presidente del comitato regionale della Fedrazione ligure ed ex professionista.
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Tags:appennino telenord
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