Mezza maratona di Genova, obiettivo 7.000 iscritti per l'edizione del ventennale

Pur in una domenica straricca di eventi, la Mezza di Genova si staglia alta. Domenica tutti i fari saranno puntati sull’edizione del ventennale della classica ligure sui 21,097 km, disegnata per le vie della città e che anche quest’anno si prepara ad accogliere una folla enorme di appassionati. Tra 21,097 km e prove di contorno, le iscrizioni a tre settimane dall’evento avevano già superato la soglia dei 6.500 e quindi la soglia dei 7.000 è davvero dietro l’angolo. E fra loro anche quest’anno non mancano nomi di spicco.

Anche in quest’edizione è quanto mai probabile una vittoria straniera, fra etiopi e kenyani di nome che hanno garantito la loro presenza, ad esempio quella di Shalyne Lagat, che gli appassionati liguri già conoscono per averla vista chiudere al secondo posto alla Savona Half Marathon dello scorso mese e che sulle strade genovesi ritroverà la terza classificata, Laura Papagna del Battaglio Cus Torino che punta a ripetersi come migliore italiana al traguardo come fatto a Savona. I primati da battere sono 1h02’41” del kenyano Benard Bett Kiplangat nel 2014 e 1h11’50” della sua connazionale Hellen Jepkurgat dell’anno successivo, riuscirci equivarrà a mettersi in tasca un bell’assegno suppletivo…

Mezza maratona ma non solo. La manifestazione propone anche la Corri Genova di 13 km per chi non ama la competizione e la Family Run, camminata ludico-motoria di 4 km che contraddistinguerà il sabato pomeriggio mentre i competitivi faranno la fila per ritirare pettorale e pacco gara. Alle 9:00 di domenica il via alla mezza da Via della Mercanzia per affrontare un percorso molto veloce che tocca il lungomare ma anche la sopraelevata per poi dirigersi verso il traguardo di Piazzale Mandraccio nel Porto Antico.

A fine gara premi per i primi 5 assoluti e i primi 5 italiani e riconoscimenti anche per i primi 3 di ogni categoria e per le prime 3 società con almeno 40 iscritti, alle quali andrà un rimborso spese. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato in Piazza caricamento sabato dalle 9:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:00 alle 8:30.

Per informazioni: Podistica Peralto, https://lamezzadigenova.it/

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