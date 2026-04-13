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Roberto Mancini non si smentisce e vince il campionato anche con l'Al-Sadd in Qatar

di m.m.

28 sec
Roberto Mancini non si smentisce e vince il campionato anche con l'Al-Sadd in Qatar
18 - SettimoLink

L’Al-Sadd guidato da Roberto Mancini ha conquistato con una giornata di anticipo (e per effetto della sconfitta del Shamai) il 19° titolo nazionale nella Qatar Stars League. L'ex commissario tecnico dell'Italia campione d'Europa aveva rilevato la squadra in difficoltà e l'aveva rilanciata sino al successo finale in campionato.

Il 24 gennaio si era già aggiudicato la Qatar-UAE Super Shield festeggiando il suo primo trofeo con Al-Sadd.

Per il Mancio, il giocatore più rappresentativo nella storia della Sampdoria, Mancini si tratta del 15° titolo conquistato nella sua carriera da allenatore.

 

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mancini al-sadd

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