Roberto Mancini non si smentisce e vince il campionato anche con l'Al-Sadd in Qatar
di m.m.
L’Al-Sadd guidato da Roberto Mancini ha conquistato con una giornata di anticipo (e per effetto della sconfitta del Shamai) il 19° titolo nazionale nella Qatar Stars League. L'ex commissario tecnico dell'Italia campione d'Europa aveva rilevato la squadra in difficoltà e l'aveva rilanciata sino al successo finale in campionato.
Il 24 gennaio si era già aggiudicato la Qatar-UAE Super Shield festeggiando il suo primo trofeo con Al-Sadd.
Per il Mancio, il giocatore più rappresentativo nella storia della Sampdoria, Mancini si tratta del 15° titolo conquistato nella sua carriera da allenatore.
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