Sport Park a Forte Begato. Un'opportunità per praticare il downhill

Il nuovo sport park che sorgerà tra Granarolo e Forte Begato darà anche l'opportunità di scoprire e praticare tante discipline sportive e attività outdoor. Tra queste anche il downhill, una specialità spettacolare che consente di vivere grandi emozioni in bicicletta. Ad approfondire il tema ai microfoni di Telenord l'atleta Lucas Vega e uno dei soci di Sei Fuori Marco Besu.

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