Sport Park a Forte Begato. Un'opportunità per praticare il downhill
di Claudio Baffico
Il nuovo sport park che sorgerà tra Granarolo e Forte Begato darà anche l'opportunità di scoprire e praticare tante discipline sportive e attività outdoor. Tra queste anche il downhill, una specialità spettacolare che consente di vivere grandi emozioni in bicicletta. Ad approfondire il tema ai microfoni di Telenord l'atleta Lucas Vega e uno dei soci di Sei Fuori Marco Besu.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Fossati (Fitp Liguria) a Telenord: "Genova si candida a ospitare un torneo Atp 250 e la Billie Jean King Cup"
27/05/2026
di Claudio Baffico
Open di tennis a Celle, oltre 80 iscritti in arrivo da tutta Italia: Fonio e Speziali favoriti
27/05/2026
di Claudio Baffico