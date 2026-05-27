Fossati (Fitp Liguria) a Telenord: "Genova si candida a ospitare un torneo Atp 250 e la Billie Jean King Cup"

"Sarà importante anche la novità che avremo quest'anno perché al Park Tennis si disputerà per la prima edizione un challenger da 50.000 dollari. La settimana successiva a quella dell'Aon Open Challenger per cui questo permetterà di avere una possibilità di far crescere i giocatori come Cadenasso. Perché ricordiamo che Cadenasso un anno fa a settembre ha ricevuto la wildcard, ha ricevuto il premio Calissano come miglior giocatore per aiutarlo nella sua attività, ha ricevuto un sostegno da parte della Federazione perché non era inserito nei top giocatori, ha lavorato e questo però grazie anche alla Serie A giocata col Tennis Club. Quindi questi sono elementi concreti, non sono frasi fatte, cioè lui è un esempio attuale che mi fa piacere che avete citato voi, del percorso che ha fatto certamente grazie ai suoi impegni, ai suoi coach ma le possibilità che ha avuto in regione. La Coppa Davis a Genova? No, non è possibile al momento, non ci sono strutture in termini di capienza, di impianto, quello che potremmo ospitare sono le fasi della Billie Jean King Cup, perché la Coppa femminile richiede a livello internazionale delle numeriche che sono per esempio adatte con quelle del nuovo Palasport, per cui su questo per esempio è un tema che già in passata avevamo immaginato di ragionare col presidente Binaghi. Stesso discorso per un torneo Atp 250, ci stiamo lavorando e dobbiamo solo trovare una data libera ma al Palasport potremo ospitarlo".

Lo ha detto a Telenord il presidente regionale della Federazione italiana tennis e padel, Andrea Fossati.





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