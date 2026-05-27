Trastese promossa e scoppia la festa. Ma deve tornare in campo per un minuto e mezzo con Virtus Albaro: ecco perché

La Trastese batte 2-1 Virtus Albaro, vince il play off e conquista la seconda categoria. Esplode la festa, in campo e fuori. Ma il giudice sportivo si dichiara di un altro parere.

Poiché nel finale di gara infatti si sono verificati alcuni disordini, anche con un tentativo di lanciare una sedia in campo, l'arbitro aveva decretato la conclusione poco dopo il 91'. Gli ospiti hanno presentato reclamo contro questa decisione, ritenendo di poter ancora pareggiare l'incontro e il giudice sportivo ha dato loro ragione.

Dunque Trastese e Virtus Albaro dovranno giocare il restante minuto e mezzo circa di partita questa sera alle 20 al "Negrotto": si riparte da un rinvio per Virtus Albaro.

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