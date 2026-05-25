Nazionale, convocati i rossoblù Ekhator, Fini e Venturino per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

Il commissario tecnico "pro tempore" Silvio Baldini ha diramato le convocazioni per le amichevoli che la nazionale maggiore disputerà contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). Tra questi anche i giovani genoani Jeff Ekhator, Seydou Fini (da gennaio in prestito al Frosinone) e Lorenzo Venturino (ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Roma nel mercato di riparazione. Spazio anche per Luca Lipani e Honest Ahnor, altri due elementi pregiati usciti dalla cantera rossoblù e attualmente tesserati per Sassuolo e Atalanta.

Convocato anche Luigi Cherubini, che ha disputato la stagione appena conclusa con la maglia della Sampdoria, ma di proprietà della Roma.

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).