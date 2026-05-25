Nazionale, convocati i rossoblù Ekhator, Fini e Venturino per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia
di Claudio Baffico
Prima chiamata anche per Luigi Cherubini, che ha giocato nella stagione appena conclusa nella Sampdoria
Il commissario tecnico "pro tempore" Silvio Baldini ha diramato le convocazioni per le amichevoli che la nazionale maggiore disputerà contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). Tra questi anche i giovani genoani Jeff Ekhator, Seydou Fini (da gennaio in prestito al Frosinone) e Lorenzo Venturino (ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Roma nel mercato di riparazione. Spazio anche per Luca Lipani e Honest Ahnor, altri due elementi pregiati usciti dalla cantera rossoblù e attualmente tesserati per Sassuolo e Atalanta.
Convocato anche Luigi Cherubini, che ha disputato la stagione appena conclusa con la maglia della Sampdoria, ma di proprietà della Roma.
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).
Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).
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