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Lecce - Genoa 1-0: cronaca e tabellino della partita

di c.b.

1 min, 41 sec
Lecce - Genoa 1-0: cronaca e tabellino della partita
18 - SettimoLink

93': finisce al "Via del Mare": il Lecce si impone di misura sul Genoa (1-0).

Tre minuti di recupero.

89': Di Francesco manda in campo Gaspar e richiama Ramadani

83': altri due esordi rossoblù in serie A. Grande soddisfazione per Lafont e Carbone, che rilevano Marcandalli e Masini.

80': Gaby Jean e Stulic per Pierotti e Cheddira. Altri due cambi nel Lecce.

74': ammonito Tiago Gabriel per fallo su Ellertsson

70': esordio in serie A per il centrocampista Grossi. Prende il posto di Amorim.

67': Lecce vicino al raddoppio con il colpo di testa di Pierotti che si stampa sul palo.

62' Ellertsson non trova la palla a due passi dalla porta.

61' Falcone si supera su un tiro ravvicinato di Masini.

59': primi cambi per il Genoa: entrano Norton Cuffy e Latif per Sabelli e Martin.

50': palo di Cheddira, ma il gioco era già fermo.

46': termina il primo tempo dopo in minuto di recupero 

45': primo ammonito del match: si tratta di Ramadani del Lecce.

45' Leali dice di no a in tiro a giro di Banda.

39'': annullato gol a Frendrup per fuorigioco di Colombo.

20': primo lampo del Grifone, con il colpo di testa di Marcandalli su corner di Martin che termina alto.

15': grande spunto di Banda, Leali si salva in corner.

11': ancora un'occasione per il Lecce, con il tiro di Gallo che sorvola la traversa.

6': il Lecce è già in vantaggio sugli sviluppi di un contropiede. Gol di Banda dopo una prima respinta di Leali sul tiro di Cheddira.

E' iniziata Lecce -Genoa! Ultima fatica stagionale

Squadre in campo. Genoa con il completo bianco con la croce rossa di San Giorgio, Lecce nella tradizionale casacca giallorossa.

 

Lecce - Genoa
Formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli, Otoa, Zätterström; Sabelli, Frendrup, Masini, Amorim, Martín; Ellertsson; Colombo. All. De Rossi

 

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