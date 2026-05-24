Lecce - Genoa 1-0: cronaca e tabellino della partita
di c.b.
93': finisce al "Via del Mare": il Lecce si impone di misura sul Genoa (1-0).
Tre minuti di recupero.
89': Di Francesco manda in campo Gaspar e richiama Ramadani
83': altri due esordi rossoblù in serie A. Grande soddisfazione per Lafont e Carbone, che rilevano Marcandalli e Masini.
80': Gaby Jean e Stulic per Pierotti e Cheddira. Altri due cambi nel Lecce.
74': ammonito Tiago Gabriel per fallo su Ellertsson
70': esordio in serie A per il centrocampista Grossi. Prende il posto di Amorim.
67': Lecce vicino al raddoppio con il colpo di testa di Pierotti che si stampa sul palo.
62' Ellertsson non trova la palla a due passi dalla porta.
61' Falcone si supera su un tiro ravvicinato di Masini.
59': primi cambi per il Genoa: entrano Norton Cuffy e Latif per Sabelli e Martin.
50': palo di Cheddira, ma il gioco era già fermo.
46': termina il primo tempo dopo in minuto di recupero
45': primo ammonito del match: si tratta di Ramadani del Lecce.
45' Leali dice di no a in tiro a giro di Banda.
39'': annullato gol a Frendrup per fuorigioco di Colombo.
20': primo lampo del Grifone, con il colpo di testa di Marcandalli su corner di Martin che termina alto.
15': grande spunto di Banda, Leali si salva in corner.
11': ancora un'occasione per il Lecce, con il tiro di Gallo che sorvola la traversa.
6': il Lecce è già in vantaggio sugli sviluppi di un contropiede. Gol di Banda dopo una prima respinta di Leali sul tiro di Cheddira.
E' iniziata Lecce -Genoa! Ultima fatica stagionale
Squadre in campo. Genoa con il completo bianco con la croce rossa di San Giorgio, Lecce nella tradizionale casacca giallorossa.
Lecce - Genoa
Formazioni ufficiali:
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
GENOA (3-5-1-1): Leali; Marcandalli, Otoa, Zätterström; Sabelli, Frendrup, Masini, Amorim, Martín; Ellertsson; Colombo. All. De Rossi
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