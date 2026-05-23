Italvolley, Giovannini e Marchesini: «A Genova atmosfera bellissima. Siamo in un’epoca d’oro della pallavolo italiana»

L’Italvolley femminile inaugura nel migliore dei modi il quadrangolare di Genova, superando la Serbia al tie-break al termine di una sfida intensa e combattuta. Le azzurre guidate da Julio Velasco hanno saputo crescere alla distanza, trovando ritmo e convinzione soprattutto tra quarto e quinto set, mostrando carattere e solidità in vista dei prossimi impegni internazionali. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida, in programma stasera alle 21 contro la Turchia, altro test di alto livello prima dell’inizio della Volleyball Nations League.

L’entusiasmo attorno alla Nazionale si respira anche fuori dal campo. Nella giornata dedicata alla Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, le azzurre Gaia Giovannini e Dalila Marchesini hanno bambini e appassionati, raccontando emozioni e aspettative di questa esperienza ligure.

«Per me è la prima volta a Genova, però devo dire che c’è stata davvero una bellissima accoglienza – ha raccontato Gaia Giovannini –. Anche il palazzetto è stato calorosissimo, già durante l’allenamento e poi in partita. Si respira davvero una bellissima atmosfera».

Le due giocatrici hanno sottolineato l’importanza del torneo genovese come tappa di avvicinamento alla VNL: «Queste sono le ultimissime partite prima della Volleyball Nations League e quindi il torneo diventa ancora più importante. Le emozioni sono sempre bellissime e cerchiamo di dare il massimo per arrivare alle competizioni più importanti con maggiore serenità e consapevolezza».

Grande spazio anche al rapporto con i più giovani, protagonisti della Festa dello Sport. «Per noi è una bellissima emozione poter essere un esempio per tanti ragazzi e ragazze che iniziano a giocare a pallavolo – hanno spiegato –. Cerchiamo di trasmettere divertimento e passione a chi ci segue».

Dalila Marchesini ha parlato anche del significato speciale della maglia azzurra: «Non ci si abitua mai a vestire la maglia della Nazionale. Vedere le bambine così emozionate emoziona anche me. Genova ci ha accolto alla grande, con giornate splendide e tanto entusiasmo, e speriamo di dare il nostro meglio nelle prossime gare».

La giovane azzurra ha poi evidenziato il grande momento che sta vivendo il movimento pallavolistico italiano: «Siamo in un’epoca d’oro, i nostri gruppi stanno facendo veramente benissimo. Noi giovani stiamo iniziando a integrarci e per me è una grandissima emozione poter condividere il percorso con campionesse che sono sempre state punti di riferimento».

Tra risultati, entusiasmo e nuove generazioni che crescono, l’Italvolley femminile continua così il proprio cammino verso un’estate che promette spettacolo e grandi ambizioni.

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