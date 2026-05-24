De Rossi: "Il Genoa può migliorare e sognare qualcosa in più"

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato così, ai microfoni di Sky, la sconfitta dei rossoblù a Lecce.

"L’atmosfera dello stadio ce l’aspettavamo — ha dichiarato De Rossi —. La partita era quella che immaginavamo, ma siamo partiti troppo lentamente. Pensavamo che loro ci venissero a prendere con meno aggressività e aspettassero un po’ di più, invece hanno pressato forte fin dall’inizio. Dobbiamo essere più pronti a leggere queste situazioni e cercare subito la verticalità. Abbiamo perso troppi palloni, mentre nel secondo tempo abbiamo praticamente fatto solo noi la gara, creando anche due occasioni clamorose. Insomma, potevamo sicuramente ottenere qualcosa in più".

L'analisi del tecnico va oltre e abbraccia anche il futuro.

"Cerchiamo comunque di prendere gli aspetti positivi. Hanno esordito alcuni ragazzi che ci hanno dato una grande mano: sono stati con noi per tutta la stagione e hanno lavorato duramente anche quando sapevano che probabilmente non sarebbero stati convocati. È un bel segnale per tutto il Genoa. La mia permanenza per il prossimo anno? Sì, sarebbe importante continuare questo percorso, così come sarebbe importante trattenere molti giocatori. Credo che questa squadra possa ancora migliorare e sognare qualcosa di più grande. Se resterò al Genoa? Ho un contratto, ma soprattutto ho una grande voglia di restare qui. Per questo penso che non ci sia nemmeno bisogno di aggiungere altro".

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