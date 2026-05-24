Pesca sportiva, Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi campione italiano di traina costiera

Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi torna sul tetto d’Italia nella specialità che da tempo ormai sembra la preferita del sodalizio rapallese, la traina costiera.

A Porto Torres, in Sardegna, l’equipaggio composto da Marco e Matteo Guidicelli (padre e figlio) con Romolo Rovegno ha messo in fila tutti gli avversari dopo due prove tirate e un grande recupero nella seconda. Dopo la prima giornata di gare l’equipaggio rapallese era terzo con 11 punti da recuperare sulla testa della classifica. Grazie ad un grande recupero, però, alla fine sono stati proprio i rapallesi a chiudere in testa davanti a Capo Mele Fishing e l’equipaggio di Rapallo della Lega Navale (Jospeh De Roma, Simone Garbarino e Franco Zuddas).



Da alcuni anni a questa parte il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi è il grande protagonista in questa specialità. La serie positiva era iniziata nel 2019 proprio con il successo di Matteo Guidicelli assieme al fratello Luca e a Romolo Rovegno come skipper. Poi nel 2021 l’oro era andato a Loris Galvan, Riccardo Repetto e Willy De Luca. Un anno dopo era stato ancora primo posto, guarda caso proprio a Porto Torres, per l’equipaggio di Guidicelli. A seguire erano arrivati “solo” (si fa per dire) tre podi con tre terzi posti. Ora ecco il ritorno alle belle abitudini con il nuovo “Scudetto” della traina costiera italiana.

«Siamo bravi – dice sorridendo il presidente del circolo Riccardo Repetto -. Soprattutto ad essere bravi sono questi nostri soci che riescono a dare lustro alla nostra realtà. Vorrei ricordare che negli ultimi anni sia Matteo Guidicelli che Loris Galvan sono stati anche campioni mondiali nei Big Game. Noi siamo un gruppo di amici che ha cuore la tradizione della pesca, ma anche della nostra città. Sappiamo scherzare, e lo facciamo spesso, ma forse è anche questo che crea l’ambiente ideale per far coltivare o accogliere questi campioni».



Per il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi da segnalare anche il decimo posto dell’equipaggio composto da Loris Galvan, Riccardo Repetto e Willy De Luca e il quindicesimo di Roberto Lo Re, Giuseppe Paolilla e Massimo Solari.

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