Villa Serra: grande successo per 'il Rugby a Scuola per la Scuola' con decine di mini giocatori

Si è svolta nella splendida cornice del parco di Villa Serra, a Manesseno nel comune di Sant'Olcese, la manifestazione conclusiva del progetto “Il Rugby a Scuola per la Scuola”, iniziativa dedicata alla promozione delle attività ludico-motorie e sportive come strumento di inclusione, partecipazione, aggregazione sociale, benessere psicofisico e prevenzione.





Una giornata di sport, entusiasmo e divertimento che ha visto protagonisti circa 150 bambini delle scuole elementari del territorio coinvolte nel progetto, finanziato anche grazie al bando Supporter di Fondazione Carige.





Tra prati, alberi e scorci suggestivi del parco storico, i giovani partecipanti si sono cimentati in numerose attività dedicate alla palla ovale: giochi di abilità, prove di precisione e momenti di animazione sportiva che hanno accompagnato tutta la mattinata. Il momento più atteso è stato senza dubbio il torneo di rugby tag, disciplina educativa e inclusiva che ha saputo coinvolgere tutti i bambini in un clima di collaborazione, rispetto e sana competizione.





"Un particolare ringraziamento è rivolto agli insegnanti degli istituti comprensivi coinvolti nel progetto, l’IC Campomorone e l’IC Teglia, per il prezioso lavoro svolto durante tutto il percorso educativo e sportivo. Fondamentale anche il contributo dei coordinatori del progetto, il professor Massimo Rattazzi e Francesco Sacchini, già responsabile sviluppo rugby per la società Amatori Rugby Genova, che insieme agli educatori del club ha supportato oltre 300 ore di attività motoria con la palla ovale nelle scuole aderenti" spiegano gli organizzatori.





La vera chicca della giornata è stata però la location: giocare a rugby immersi tra alberi e piante secolari non è certo un’esperienza che capita tutti i giorni. "Per questo un sentito ringraziamento va alla struttura del parco e a tutto il personale che vi opera, in particolare al dottor Ciapica e alla dottoressa Gavotti, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate" aggiungono i protagonisti.





La manifestazione finale ha rappresentato non solo la conclusione di un percorso sportivo, ma soprattutto un’importante occasione di crescita, socializzazione e condivisione per tutti i bambini coinvolti, confermando ancora una volta il valore educativo dello sport e del rugby come strumento di inclusione e formazione.

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