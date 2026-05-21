Liguria candidata come sede del Trofeo Coni 2028: migliaia di giovani atleti attesi sul territorio

La Liguria si prepara a candidarsi come sede del Trofeo Coni 2028, la manifestazione nazionale dedicata agli atleti under 14. L’annuncio è arrivato al termine dell’incontro tra il presidente della Regione Marco Bucci e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, insieme alla vicepresidente regionale Simona Ferro e al presidente del Coni Liguria Antonio Micillo.

Evento – Il Trofeo Coni, previsto nell’ottobre 2028, coinvolgerà migliaia di giovani provenienti da tutta Italia impegnati in oltre quaranta discipline sportive. Un appuntamento che punta non solo all’attività agonistica, ma anche alla diffusione dei valori educativi e sociali dello sport.

Candidatura – Durante il confronto istituzionale, Regione Liguria ha espresso ufficialmente la disponibilità a ospitare la manifestazione. Un passo che conferma la volontà del territorio di continuare a investire nell’organizzazione di grandi eventi sportivi nazionali.

Dichiarazioni – “Accogliere migliaia di ragazzi provenienti da tutte le regioni significa offrire loro non solo impianti e organizzazione di qualità, ma anche l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita e condivisione”, hanno dichiarato Marco Bucci e Simona Ferro. “La Liguria vuole continuare a investire nello sport come strumento educativo, di inclusione e di promozione del territorio”.

Programmazione – Soddisfazione anche da parte del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che ha sottolineato l’importanza della pianificazione anticipata dell’evento. “Lo sport è un veicolo di valori fondamentali come determinazione, impegno e consapevolezza”, ha spiegato.

Territorio – Negli ultimi anni la Liguria ha ospitato numerose manifestazioni sportive di rilievo, consolidando la propria capacità organizzativa e puntando sempre più sullo sport come leva di crescita turistica e sociale.

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