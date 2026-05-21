Maltempo in Liguria, in arrivo tre milioni per famiglie e imprese colpite dalle alluvioni

Tre milioni di euro per sostenere famiglie, imprese e associazioni colpite dalle ondate di maltempo che tra settembre e ottobre 2024 hanno messo in ginocchio diverse aree della Liguria. È la prima tranche di contributi stanziata da Regione Liguria attraverso i fondi della Protezione civile per aiutare i territori del Savonese e del Genovesato danneggiati dalle alluvioni.

Risorse – I finanziamenti riguardano gli eventi meteorologici registrati tra il 5 e l’8 settembre e nei giorni 16, 17, 26 e 27 ottobre 2024. I contributi interesseranno in particolare l’Albenganese, l’area metropolitana di Genova e diversi comuni della provincia di Savona, con attenzione specifica alla Val Bormida e a Cairo Montenotte. L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone ha parlato di “risorse importanti” frutto del lavoro svolto insieme ai Comuni e al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la ricognizione dei danni.

Imprese – La quota più consistente sarà destinata alle attività produttive. In particolare, 1,4 milioni di euro andranno a 82 imprese agricole danneggiate nella zona di Albenga. Altri circa un milione saranno assegnati a 57 attività economiche e produttive tra le province di Genova e Savona. Per le imprese il contributo massimo previsto è di 20mila euro.

Famiglie – Una parte delle risorse sarà rivolta anche ai cittadini e alle associazioni senza scopo di lucro colpite dagli allagamenti. In totale sono 143 i soggetti ammessi ai contributi, per un valore complessivo di circa 614mila euro. Per privati e associazioni il tetto massimo previsto è di 5mila euro.

Procedure – I beneficiari avranno oltre un anno di tempo per rendicontare spese e interventi effettuati. Regione Liguria ha inoltre spiegato che, per le imprese non agricole, i contributi potranno essere cumulati con quelli previsti dai bandi Filse dedicati ai danni da maltempo. Ulteriori stanziamenti potrebbero arrivare nei prossimi mesi con nuovi provvedimenti nazionali.

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