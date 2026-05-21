Stasera i faccia a faccia dei candidati sindaci d'entroterra, Scignoria! torna domani sera dalle 20.30

Eccezionale inversione, solo per questa settimana, a pochi giorni dal voto che coinvolge numerosi comuni dell'entroterra ligure: Telenord anticipa la serata politica del venerdì e slitta di 24 ore il tradizionale appuntamento con Scignoria!.

Dunque, esclusivamente per questa settimana dalle 20.30 di giovedì, in prima serata, i protagonisti della vita paesana di tre valli quali Trebbia, Scrivia e Polcevera.

In sostanza, la prosecuzione di un legame forte tra Telenord e l'entroterra che vive ogni settimana grazie a Benvenuti in Liguria parte fondamentale delle interviste elettorali di Tiro Incrociato perchè nei test di Torriglia (20.30), Ceranesi (21.05) e Casella (21.45 nella foto) saranno parte integrante delle domande, proprie, i filmati della trasmissione del mercoledì sera.

Scignoria!, la seguitissima trasmissione del giovedì sera con la partecipazione fissa del professor Franco Bampi, invece, per questa settimana slitta di 24 ore e andrà in onda venerdì 22 maggio dalle 20.30 con la musica dei canterini guidati da Matteo Merli.

Il resto della serata avrà, anche, un focus sull'attualità del trasporto pubblico ligure con un'intervista al presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri che guida la società coordinatrice dei bus savonesi. Questo dalle 22.20 di giovedì 21 maggio.

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