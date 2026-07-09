Lucente (vicepres. Centro Est): "Serve un intervento integrato e un occhio di riguardo al tema della povertà"

Il vicepresidente del municipio Centro Est Massimiliano Lucente rimarca, ai microfoni di Telenord, l'idea di sicurezza che appartiene alla maggioranza e l'importanza della riqualificazione urbana per raggiungere obiettivi importanti. Il consigliere del M5s punta il dito su temi spesso tralasciati, come quello della fragilità e della povertà, e sostiene che una risposta efficace potrebbe rappresentare una prima soluzione tangibile al tema della sicurezza, anche attraverso il supporto delle forze dell'ordine.

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