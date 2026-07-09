Genova, scoperto allevamento abusivo di gatti a Struppa

Un allevamento abusivo di gatti di razza ragdoll, attivo all'interno di un appartamento nel quartiere di Struppa, è stato scoperto questa mattina durante un intervento dei carabinieri forestali e del personale della Asl3. Al termine del controllo, i militari hanno posto sotto sequestro circa trenta gatti e denunciato la proprietaria con l'accusa di maltrattamento di animali.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli animali venivano venduti a circa mille euro ciascuno, nonostante l'attività fosse priva delle autorizzazioni previste. All'interno dell'abitazione, oltre ai felini, è stato trovato anche un cane.

Gli investigatori hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. L'accumulo di deiezioni avrebbe provocato un odore intenso, avvertibile anche nelle parti comuni del condominio, una situazione aggravata dalle elevate temperature registrate negli ultimi giorni.

L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Francesco Cardona Albini, ha preso avvio dopo un esposto presentato in Procura da un vicino di casa della donna. A seguito della segnalazione, i carabinieri forestali avevano già effettuato un primo sopralluogo nell'appartamento, durante il quale era stato disposto il sequestro di una parte degli animali.

In quella circostanza alla proprietaria erano stati lasciati 15 gatti, con l'obbligo di non incrementarne il numero e di migliorare sensibilmente le condizioni di detenzione e di igiene. Le successive verifiche avrebbero però evidenziato il mancato rispetto delle prescrizioni impartite, portando così al nuovo intervento e al sequestro degli animali ancora presenti nell'abitazione.