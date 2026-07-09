Marziano (cons. Centro Est): "La sicurezza passa anche dalla riqualificazione dei sottopassi"

La consigliera del municipio Centro Est Daniela Marziano approfondisce ai microfoni di Telenord i contenuti e le finalità degli ordini del giorno presentati nel corso del consiglio monotematico sulla sicurezza. Tra questi spicca quello relativo alla riqualificazione dei sottopassi, che concilia l'aspetto della sicurezza urbana e di quella stradale. Affrontati anche i temi dell'implementazione del vigile del quartiere e della creazione di un osservatorio, proposta, quest'ultima, rigettata dalla maggioranza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.