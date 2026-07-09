Visentin (ass. Centro Est): "Il risanamento sociale e la sicurezza si raggiungono anche attraverso la rigenerazione urbana"

La rigenerazione urbana e il supporto al commercio rappresentano priorità per il Centro Est come afferma l'assessore municipale Andrea Visentin, e si sostanzia attraverso atti concreti come il cambio di destinazione di alcune strutture, trasformate in alloggi e aule studio in darsena, ad esempio (il caso del Metelino). Questi strumenti, secondo l'assessore, possono contribuire a portare a un risanamento sociale e, nel complesso, ad una maggiore sicurezza. Tra gli obiettivi, anche la creazione di una cerniera con via Prè, dove potrebbero essere realizzati uffici di servizi, e la rinascita di una rinnovata piazza Statuto.

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