Il fenomeno del drink spiking, i rischi dentro al bicchiere

Informare, prevenire e aumentare la consapevolezza su un fenomeno ancora poco conosciuto ma potenzialmente molto pericoloso. Sono gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione contro il 'drink spiking', il fenomeno dell'aggiunta di alcol o sostanze nelle bevande all'insaputa della persona, presentata oggi dalla Regione Liguria.

L'istituzione sostiene e rilancia l'iniziativa promossa dal Rotary Distretto 2032, dal Rotary Club Genova Est e da Federfarma Genova, contribuendo ad ampliarne la diffusione sul territorio attraverso una campagna di comunicazione dedicata ai giovani, alle famiglie e ai cittadini.

Il progetto prevede la realizzazione di un video di sensibilizzazione dedicato ai giovani, sviluppato in collaborazione con 'Orientamenti' e di un webinar rivolto alle famiglie, trasmesso in diretta e successivamente disponibile on demand. Parallelamente prenderà il via una campagna informativa che coinvolgerà Area 3 e Area 4, con la distribuzione di circa 30.000 volantini e 300 locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia.

"La prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento di tutela, soprattutto quando si tratta della sicurezza e della salute dei nostri giovani - sottolinea il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Formazione, Simona Ferro -. Perciò Regione Liguria ha scelto di sostenere e rafforzare l'importante iniziativa, che unisce istituzioni, sistema sanitario, associazionismo e mondo delle professioni in un'azione comune di informazione e sensibilizzazione" "Il drink spiking è un fenomeno ancora troppo poco conosciuto ma tutt'altro che raro - dichiara l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. Se ne parla quasi esclusivamente quando si verificano episodi particolarmente gravi, ma è fondamentale intervenire prima, facendo prevenzione e informazione. Abbiamo scelto di aderire con a questa iniziativa, rafforzandola con strumenti di comunicazione dedicati ai giovani e alle famiglie".

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