G8 25 anni dopo: il ricordo di Vittorio Agnoletto

Nel corso di Liguria Live è intervenuto ai microfoni di Telenord Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum, per ripercorrere quanto accaduto durante il G8 di Genova. Agnoletto, che ha presentato anche il suo nuovo libro, ha ricordato i motivi di quelle proteste, il modello di sviluppo richiesto, e l'urgenza di un cambiamento che pesiste tuttora. Nel frattempo, le crisi geopolitiche internazionali si sono succedute e determinati accadimenti previsti sono realmente accaduti. Tra i temi affrontati, la distribuzione della ricchezza e del potere e di disequilibri che ne derivano, con conseguenze dirette sia a livello finanziario che soprattutto bellico.

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