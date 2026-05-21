Boccadasse, divieto temporaneo di balneazione a causa di inquinamento fognario
di Redazione
A Genova divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia simbolo di Boccadasse dal confine Est Bagni Nuovo Lido al civico 47 di via Capo di Santa Chiara per l'inquinamento fognario rilevato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) che si occupa di monitorare la presenza di escherichia coli ed enterococchi intestinali in mare.
L'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione firmata dal vicesindaco Alessandro Terrile su proposta dell'assessora all'Ambiente Silvia Pericu riguarda altre cinque tratti di costa genovese: via Flecchia, Quinto, via Murcarolo, via Gianelli e la scogliera di via Oberdan.
Arpal spiega che la conformità di una singola acqua ai fini della balneabilità si basa esclusivamente sui valori di laboratorio dei primi due parametri microbiologici, escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di contaminazione fognaria, che richiedono 24 ore di tempo tecnico analitico.
Per ottenere la conformità entrambi i valori devono stare sotto i limiti stabiliti dalla normativa.
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