Maldive: si indaga sui brevetti dei sub, Procura di Roma dispone autopsie
di R.S.
2 min, 17 sec
Completato il recupero dei corpi da parte dei sommozzatori specializzati finlandesi, si passa agli accertamenti medico legali
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