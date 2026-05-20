Porto Aperto, 25 anni con le scuole: oltre 600 studenti scoprono il terminal di Multedo

Da venticinque anni accompagna migliaia di studenti alla scoperta del porto e del mondo dell’energia. Si è conclusa a Genova la nuova edizione di “Porto Aperto”, il progetto educational promosso da Porto Petroli e dedicato alle scuole del territorio, con la premiazione dei vincitori del concorso “L’energia al terminal di Multedo”.

Partecipazione – L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Genova, ha coinvolto quest’anno oltre 600 studenti e 90 insegnanti tra scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Hanno aderito 30 istituti provenienti sia dal centro e levante cittadino sia dal ponente genovese, confermando l’interesse crescente verso un progetto che unisce divulgazione scientifica, sostenibilità e conoscenza del territorio.

Laboratori – Il format prevede lezioni introduttive sul funzionamento del terminal petrolifero di Multedo, approfondimenti su petrolio, biocarburanti ed economia circolare, visite guidate agli impianti e attività pratiche coordinate da una docente specializzata in biochimica. Un percorso pensato per avvicinare gli studenti ai temi dell’energia, della sicurezza e della tutela ambientale attraverso un approccio diretto e interattivo.

Concorso – A chiudere il progetto è stata la terza edizione del concorso creativo “L’energia al terminal di Multedo”. Porto Petroli ha premiato con una donazione da mille euro i lavori realizzati dalla scuola E. Montanella dell’Istituto Comprensivo di Pra’, dalla scuola G. Alessi dell’Istituto Comprensivo di Pegli e dall’Istituto Montale di Genova.

Obiettivi – “Porto Aperto è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il direttore generale di Porto Petroli Pierluigi Timossi –. In 25 anni abbiamo costruito un legame forte con scuole e famiglie. Intere generazioni hanno visitato il terminal vivendo un’esperienza utile e formativa”. Timossi ha sottolineato anche il valore del patrocinio ottenuto dal Comune di Genova per questa edizione.

Territorio – Presente alla cerimonia anche la consigliera del Municipio VII Ponente Rossella Stradella, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale complimentandosi per il progetto educativo.

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