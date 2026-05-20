Addio a Matteo Jade, storico attivista del sociale e protagonista delle proteste No Global del G8 2001

Genova piange Matteo Jade, figura storica dell’attivismo sociale ligure e tra i volti più noti della protesta No Global durante il G8 del 2001. Aveva 56 anni. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo dolore non solo nel capoluogo ligure, ma in tutto il mondo del sociale e dell’associazionismo.

Leader e portavoce del centro sociale Zapata di Genova, Jade (a destra nella foto, insieme con gli amici Luca Oddone, a sinistra, e Carlo Sarpero al centro) era diventato negli anni un punto di riferimento per numerose realtà impegnate nella lotta contro le disuguaglianze. Dopo l’esperienza delle “tute bianche” e delle mobilitazioni del G8, aveva continuato il suo impegno nelle cooperative sociali, portando avanti battaglie quotidiane per una società più equa e inclusiva.

Conosciuto e rispettato per il suo impegno civile, Matteo Jade ha lasciato un segno profondo. La notizia della sua morte ha colpito amici, colleghi e tanti cittadini che negli anni avevano condiviso con lui percorsi sociali e politici.

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