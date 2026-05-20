Tragedia a Cadimare: 25enne trovato morto sulla spiaggetta di piazza dei Pescatori

Un giovane di 25 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggetta di Cadimare, in Piazza dei Pescatori. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con la Croce Rossa della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione.

Nonostante i tentativi dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’intervento.

Gli inquirenti stanno ora conducendo gli accertamenti necessari per stabilire se il ragazzo possa essere stato colto da un malore dopo una nuotata. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, il 25enne si trovava da solo ed era in costume da bagno.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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